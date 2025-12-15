В Твери умерла народная артистка России Ирина Андрианова

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 604 0

Актриса более полувека служила сцене.

В Твери умерла народная артистка России Ирина Андрианова

Фото: tatd.ru/Тверской академический театр драмы

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народная артистка России, ведущая актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова ушла из жизни на 77-м году. О ее смерти сообщила пресс-служба театра.

«После тяжелой болезни ушла из жизни народная артистка России <…> Ирина Андрианова», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

В театре также уточнили, что информация о дате и месте прощания с актрисой будет объявлена дополнительно.

Ирина Андрианова посвятила служению Тверскому драматическому театру более 50 лет. За годы работы она исполнила десятки ведущих ролей в классических и современных постановках. Согласно данным министерства культуры Тверской области, в 1986 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации, а в 2002 году — звание народной артистки России.

Ранее австралийская актриса Рэйчел Карпани, известная по ролям в сериалах «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Сталкер», умерла, не дожив до 46 лет. Информацию о ее кончине опубликовало новозеландское издание Daily Telegraph.

Родители актрисы сообщили, что она скончалась рано утром в воскресенье после продолжительной борьбы с хроническим заболеванием. Последняя активность Карпани в социальных сетях датируется ноябрем 2025 года. В последний раз на экране она появилась в 2022 году, сыграв роль в фильме «Ритм».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:24
В пяти километрах от турбазы: состояние найденных в Пермском крае туристов оценили специалисты
16:11
Онколог объяснил, почему Карл III успешно борется с раком простаты
16:06
Сафонова убрали с общего фото «ПСЖ» перед финалом Межконтинентального кубка
16:00
Volkswagen закроет завод в ФРГ впервые за 88 лет из-за финансовых проблем
15:44
Пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми
15:30
Новогодние представления для детей участников СВО пройдут на юго-востоке столицы

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
«Настроение было не очень»: мать ранившего учителя школьника объяснила его поступок
Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026