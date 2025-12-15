Умер заслуженный артист России Алибек Хупсергенов

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Исполнителю было 69 лет.

Чем известен умерший певец Алибек Хупсергенов

Фото: mk.kbr.ru; Министерство культуры КБР

На 70-м году жизни умер заслуженный артист России Алибек Хупсергенов. Об этом сообщило министерство культуры Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

«Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату: на 70-м году ушел из жизни один из ведущих артистов-вокалистов Государственного музыкального театра КБР, Заслуженный артист Российской Федерации Албек Хамидбиевич Хупсергенов», — отмечается в заявлении ведомства.

Свою карьеру будущий артист начинал с должности простого учителя музыки. Затем смог окончить музыкальное училище в Нальчике, а после — государственную консерваторию Воронежа. В 1984 году его приняли в труппу Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии.

За годы, проведенные на сцене, Алибек Хупсергенов исполнил множество оперных партий и ролей в спектаклях и вошел в историю развития музыкального жанра в России.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, на 77-м году жизни умерла народная артистка России, ведущая актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова.

Ирина Андрианова посвятила служению Тверскому драматическому театру более 50 лет. За годы работы она исполнила десятки ведущих ролей в классических и современных постановках. В 1986 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации, а в 2002 году — звание народной артистки России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

