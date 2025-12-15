На 70-м году жизни умер заслуженный артист России Алибек Хупсергенов. Об этом сообщило министерство культуры Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

«Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату: на 70-м году ушел из жизни один из ведущих артистов-вокалистов Государственного музыкального театра КБР, Заслуженный артист Российской Федерации Албек Хамидбиевич Хупсергенов», — отмечается в заявлении ведомства.

Свою карьеру будущий артист начинал с должности простого учителя музыки. Затем смог окончить музыкальное училище в Нальчике, а после — государственную консерваторию Воронежа. В 1984 году его приняли в труппу Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии.

За годы, проведенные на сцене, Алибек Хупсергенов исполнил множество оперных партий и ролей в спектаклях и вошел в историю развития музыкального жанра в России.

