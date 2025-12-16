За подделку справок об опасных болезнях собрались ввести уголовное наказание

Фальсификация документов может привести к очень серьезным последствиям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В России хотят ужесточить наказание за подделку медицинских справок. Как выяснили «Известия», в уголовном кодексе может появиться отдельная статья, которая касается документов об отсутствии социально опасных болезней — таких, как туберкулез, ВИЧ и психические расстройства.

Нововведение в Госдуме объяснили тем, что фальсификация может привести к очень серьезным последствиям — вспышкам инфекционных заболеваний, и несет большую угрозу обществу. Врачебные заключения необходимы при трудоустройстве, например, в школу или детский сад, или при получении водительских прав.

Однако некоторые относятся к процедуре формально и вместо реального похода в клинику обращаются за услугой в сомнительные организации.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России собрались в десять раз увеличить штрафы за покупку спиртного детям и подросткам. Законопроект об этом рассмотрит Госдума. Если поправки примут, нарушителям будут грозить штрафы от 15 до 30 тысяч рублей.

