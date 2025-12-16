«Искал подработку»: подозреваемого в теракте жителя Мариуполя задержала ФСБ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 85 0

Предположительно, заказчиком данного преступления были представители Украины.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в теракте жителя Мариуполя

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Мариуполя по подозрению в совершении теракта. Об этом сообщили в ведомстве.

Задержан подозреваемый в поджоге одной из вышек оператора связи в городе Мариуполь. Им оказался 16-летний подросток, который искал подработку в мессенджере.

«На меня вышли люди с предложением сфоткать вышки связи. Скинули мне координаты. Я поехал, их пофоткал. Потом после этого предложили сжечь вышку связи, одну на выбор. Я сжег ее», — признался задержанный.

Молодой человек добавил, что снял пожар на видео и отправил его заказчику. Кто нанял подростка для совершения данного преступления, неизвестно, так как с исполнителем эти люди общались под никами. Однако сам задержанный предполагает, что с ним связался кто-то из представителей Украины.

Подросток признается, что в момент совершения преступления осознавал незаконность своих действий. Он также отмечает, что за поджог ему заплатили 17 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ задержала десять россиян за диверсии по заказу Украины.

