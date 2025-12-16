Список с именами живых журналистов выставили на акции памяти в Москве

Организаторы пытаются разобраться, что могло стать причиной такой ошибки.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Для профессии журналиста еще важны безупречная точность и достоверность фактов. Память погибших военкоров сегодня почтили в центре Москвы. Организаторами акции стали активисты «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты».

По задумке, цветы должны были нести к галерее портретов. В ряд стояли фотографии репортеров, совершивших свой профессиональный подвиг.

А еще был список, в который почему-то включили имена живых корреспондентов, в том числе и наших коллег, которые прямо сейчас находятся в зоне спецоперации. Надеемся, что организаторы разберутся в причинах такой ошибки.

