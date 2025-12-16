В Подмосковье школьник напал на учащихся с ножом — есть погибшие

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив

Ученики выбежали из здания и спрятались в подъезде.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

В Подмосковье школьник напал на учащихся с ножом, есть погибшие

В подмосковном Одинцове ученик с ножом напал на других учащихся и ранил как минимум троих человек. По предварительной информации, погиб один ученик. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В настоящий момент нападавший задержан.

Происшествие случилось в общеобразовательной школе, расположенной в поселке Горки-2 Одинцовского округа. По предварительной информации, учащийся средней школы пришел с холодным оружием и нанес травмы нескольким детям.

В распоряжении 5-tv.ru также оказались первые видеокадры с места событий. На записи видно, как люди в спешке покидают здание школы и укрываются в подъезде ближайшего жилого дома. Предположительно, в учебном заведении была организована срочная эвакуация.

У школы дежурит как минимум три кареты скорой помощи, два реанимобиля и шесть полицейских машин.

Ранее в Санкт-Петербурге ученик девятого класса напал с ножом на учителя математики. Как сообщил источник 5-tv.ru, подросток испытывал серьезные трудности с изучением этого предмета.

Нападение произошло в Красногвардейском районе города. Подозреваемым является 15-летний школьник. Известно, что его мать работает преподавателем истории в том же учебном заведении. Ранее она обращалась к пострадавшей — своей коллеге — с просьбой дополнительно заниматься с ее сыном вне учебного времени.

