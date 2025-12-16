«Сильно получаю по башке»: автопоездка Щербакова в Японии едва не стала последней

Автопоездка комика Щербакова в Японии закончилась аварией

Комик Алексей Щербаков поделился подробностями инцидента, который произошел с ним во время работы над автомобильным шоу в Японии. Съемки проходили в сельской местности примерно в 400 километрах от Токио. Вместе с командой он отправился в горную поездку, однако в какой-то момент потерял контроль над машиной — автомобиль сорвался с обрыва.

Щербаков показал кадры полностью разбитого транспорта и отметил, что до трагического исхода не хватило буквально нескольких метров.

«Я упал с горы в пропасть и 49 метров (вниз. — Прим. ред.) кувыркался. <…> В итоге я сначала приземляюсь на крышу со всей силы, очень сильно получаю по башке и тогда еще получаю переломы», — рассказал комик в шоу «За деньги».

Из-за удаленности местности скорая помощь не смогла оперативно добраться до места. До медицинского учреждения пострадавшему пришлось ехать почти два часа. Врачи диагностировали ушиб легких, переломы нескольких позвонков и рваные раны на локтях.

После возвращения в Россию Щербаков снова обратился за медицинской помощью. Сейчас он проходит восстановление, передвигаясь в специальном корсете и шейном фиксаторе.

