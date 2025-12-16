Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала Национального центра «Россия»

Евгения Алешина
Послание российского лидера зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко.

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Приветствие главы государства зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ — председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко.

«От души поздравляю вас с этим большим и по-настоящему праздничным событием. <…> Уверен, что филиал Национального центра „Россия“ станет востребованной площадкой для организации деловых, творческих встреч, дружеского общения жителей и гостей Ханты-Мансийского автономного округа», — сказал президент в своем обращении.

Российский лидер отметил, что жители Югры по праву могут гордиться своими земляками-предками, которые занимались освоением богатейших месторождений полезных ископаемых, возводили города и поселки, а также транспортную и социальную инфраструктуру.

При этом современные достижения югорчан впечатляют не менее. В регионе развивается производственный, технологический и кадровый потенциал. Также югорский край вносит огромный вклад в укрепление стратегических отраслей российской экономики, обеспечение энергетической безопасности страны.

Также Путин упомянул сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и экологии, сказав, что здесь реализуется множество востребованных программ. При этом уделяется особое внимание сохранению самобытных обычаев и традиций коренных народов Севера.

Ранее филиал Национального центра «Россия» открылся в Красноярске. Об этом сообщал 5-tv.ru. Экспозиция, по сути, стала продолжением международной выставки на ВДНХ, которую за восемь месяцев работы посетили почти 20 миллионов человек.

