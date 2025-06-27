Киностудия Disney сообщила о работе над созданием фильма «Лило и Стич 2»

Американская медиакорпорация The Walt Disney ведет работу по созданию второго фильма «Лило и Стич». Об этом студия сообщила в соцсети.

«Лило и Стич 2 уже в разработке!» — отметили в публикации.

Также к посту прикрепили видео, где анонсируется готовящийся фильм. В кадре аниматроник Стич, сидя в небольшой машине, катается по съемочной площадке студии, и сообщает о старте разработки.

Disney поделился намерением отснять первую часть киноверсии оригинального мультфильма еще в 2018 году. Ее премьера состоялась в мае 2025 года.

В основу картины «Лило и Стич» положен одноименный мультик 2002 года. По сюжету опасный образец 626, совершив побег из тюремного заключения Совета Галактической Федерации, полетел на Землю. Так он прибыл на гавайский остров Кауаи и познакомился с девочкой Лило, роль которой исполнила актриса Майя Кеалоха. Пришелец получил имя Стич. Подружившись с земной девочкой, Стич стал добрым.

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