Создайте мечту сами: как не сравнивать свой Новый год с «идеальными» праздниками блогеров

Психолог Туркова: зависть к идеальным фото из соцсетей — когнитивное искажение

Стильный дом, шикарная елка, свежие улыбающиеся лица, счастливые люди, обменивающиеся дорогими подарками — и это не вы. Обидно? Просто невероятно! Вы же так старались, а все равно не создали пример самого лучшего Нового года для соцсетей! А популярным блогерам это как будто удается каждый раз. Несправедливо. И не правда.

Как рассказала журналистам Life.ru психолог Ирина Туркова, многим свойственно примерять на себя чужие сценарии, однако сравнивать бесполезно — всегда найдется кто-то «лучше». Это вредная привычка. В Новый год ваша реальность — это суета, проблемы на работе и с детьми, ссоры с близкими и усталость. А в соцсетях этого нет, там только финальная версия, отфильтрованный постановочный кадр. Но за этим кадром стоит все то же, что переживаете и вы.

То, что видите вы — это когнитивное искажение: «У всех есть, кроме меня». Но это иллюзия. По нескольким картинкам в блоге вы делаете вывод, что другие живут правильно, а вы нет. Но на самом деле вы ничего не знаете об отношениях людей за кадром. И вы не видите, например, как отмечают праздники те, кого вообще нет в соцсетях.

«Осознайте свои чувства. Назовите их: „Я завидую и грущу, думаю, что моя жизнь не так хороша“. Это помогает отстраниться… Вместо сравнения проявите любопытство: „Что для этого человека значит праздник? Что ценно в моем празднике?“ Помните о „смещении фокуса“: сравнивать свою внутреннюю жизнь с внешним моментом чужой — нечестно», — посоветовала психолог.

Вместо листания ленты и страданий Туркова рекомендует убрать смартфон и поздравить с Новым годом любимых. А еще ищите контент, приближенный к реальной жизни — с трудностями, беспорядком, конфликтами и прочей неидеальностью.

«Создайте свой идеал праздника. Спросите: „Что делает праздник по-настоящему теплым для меня?“ — возможно, это совместный просмотр фильма или прогулка, а не идеально сервированный стол. Направьте энергию в создание уюта», — призвала эксперт.

Психолог посоветовала благодарить жизнь за то, что в ней есть, а не ругать за то, чего нет. Соцсети — бизнес, а идеальные картинки — это товар. Они вызывают вовлеченность и страх упущенного и крадут радость настоящего. И если вы думаете о жизни других больше, чем о своей, это надо исправлять.

