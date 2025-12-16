Торопился сесть в такси: мужчина погиб под колесами трамвая в Москве

Трамвай насмерть сбил мужчину на проспекте Мира в Москве

В Москве на проспекте Мира, около дома 181, трамвай насмерть сбил мужчину. По информации источника 5-tv.ru, погибший переходил дорогу в капюшоне — спешил к ожидавшему его такси.

Из-за одежды, срезавшей угол обзора, он, вероятно, не заметил приближающийся транспорт и попал под колеса. Погиб на месте.

На место происшествия прибыли правоохранители и врачи скорой помощи. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как сотрудники экстренных служб извлекали тело погибшего мужчины. Все обстоятельства происшествия предстоит установить.

