Торопился сесть в такси: мужчина погиб под колесами трамвая в Москве

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 128 0

Переходя дорогу, он не заметил приближения состава. На месте ДТП работают экстренные службы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамвай насмерть сбил мужчину на проспекте Мира в Москве

В Москве на проспекте Мира, около дома 181, трамвай насмерть сбил мужчину. По информации источника 5-tv.ru, погибший переходил дорогу в капюшоне — спешил к ожидавшему его такси.

Из-за одежды, срезавшей угол обзора, он, вероятно, не заметил приближающийся транспорт и попал под колеса. Погиб на месте.

На место происшествия прибыли правоохранители и врачи скорой помощи. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как сотрудники экстренных служб извлекали тело погибшего мужчины. Все обстоятельства происшествия предстоит установить.

Ранее 5-tv.ru сообщал об автомобильной аварии в Якутии, произошедшей по вине пьяной пассажирки такси. Женщина избила водителя и угнала его машину. Вскоре полицейские нашли авто перевернутым на дороге. Дебоширка продолжала протест и дальше, оказывая сопротивление при задержании.

5-tv.ru также писал о трагедии в Колумбии — более 15 человек погибли в ДТП со школьным автобусом. По неизвестным причинам автобус сорвался с обрыва, в этот момент в салоне находились около 40 пассажиров. Половина из них получили ранения разной степени тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
США полностью запретили въезд гражданам семи стран Азии и Африки
0:20
Длительный стресс портит зубы и десны — как этого избежать
0:01
Кешбэк для родителей: как получить семейную налоговую выплату в 2026 году
23:41
Торопился сесть в такси: мужчина погиб под колесами трамвая в Москве
23:21
Строго запрещено: как помочь человеку при обморожении
23:00
«Тайный Санта» с подвохом: как офисные подарки превращаются в кошмар

Сейчас читают

Выселят или нет? Адвокат дала прогноз по «делу Долиной» после решения Верховного суда
«Тайный Санта» с подвохом: как офисные подарки превращаются в кошмар
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026