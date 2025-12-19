Прохор Шаляпин назвал песни, которые нужно ввести в школьную программу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 53 0

Артист также назвал «неплохими» некоторые современные композиции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Прохор Шаляпин: «В школьную программу нужно ввести народную музыку»

В школьной программе должно быть больше народной музыки. Об этом рассказал корреспонденту 5-tv.ru певец и любимец женской аудитории Прохор Шаляпин на съемках новогоднего шоу «VK под Шубой 4».

«Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» — больше народной музыки. Она добрая, все объединяющая. Народную или советскую эстраду можно какие-то песни включать», — порекомендовал экс-участник «Фабрики звезд».

Артист отметил, что есть некоторые «неплохие» современные песни, которые также можно было бы добавить в школьную программу для изучения.

На вопрос журналиста, могло бы ли это быть творчество Любови Успенской, Прохор не поддержал свою коллегу, оценив ее песни для ПТУ.

«Любовь Успенская — это не для школьной программы, это для тех, кто в ПТУ пошел», — заливаясь задорным смехом сказал Шаляпин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин вспомнил, как король эстрады Филипп Киркоров преграждал ему путь к славе. История длится с момента окончания проекта «Фабрика звезд -6».

