На Кипре назвали условие для возобновления прямых рейсов в Россию

Депутат Георгиадис: Кипр намерен возобновить рейсы в Россию после конфликта на Украине

Кипр рассчитывает возобновить прямое авиасообщение с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Об этом «Известиям» заявил глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис.

«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения конфликта на Украине», — заявил депутат.

Кипр прекратил авиасообщение с Россией в 2022 году вместе с остальными странами Евросоюза, а также присоединился ко всем санкционным пакетам ЕС, несмотря на крепкие обширные связи Москвы и Никосии. По данным на 2023 год, остановка прямых авиарейсов и введение визовых ограничений привели к потерям для экономики островного государства в миллиард долларов.

При этом 15 декабря Кипр открыл новую сеть визовых центров в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. При этом россияне лидируют по числу ВНЖ на Кипре, не считая граждан стран ЕС, а также увеличили количество туристических поездок в 2025 году почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Японии и Южной Корее ожидают возобновления прямых рейсов с Россией на фоне стремительного роста турпотока.

