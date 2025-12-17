На Кипре назвали условие для возобновления прямых рейсов в Россию

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 59 0

На днях островное государство открыло сеть новых визовых центров в России.

Когда откроются прямые рейсы из России на Кипр

Фото: www.globallookpress.com/ Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Георгиадис: Кипр намерен возобновить рейсы в Россию после конфликта на Украине

Кипр рассчитывает возобновить прямое авиасообщение с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Об этом «Известиям» заявил глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис.

«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения конфликта на Украине», — заявил депутат.

Кипр прекратил авиасообщение с Россией в 2022 году вместе с остальными странами Евросоюза, а также присоединился ко всем санкционным пакетам ЕС, несмотря на крепкие обширные связи Москвы и Никосии. По данным на 2023 год, остановка прямых авиарейсов и введение визовых ограничений привели к потерям для экономики островного государства в миллиард долларов.

При этом 15 декабря Кипр открыл новую сеть визовых центров в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. При этом россияне лидируют по числу ВНЖ на Кипре, не считая граждан стран ЕС, а также увеличили количество туристических поездок в 2025 году почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Японии и Южной Корее ожидают возобновления прямых рейсов с Россией на фоне стремительного роста турпотока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
Вместо «зажировки»: какими легкими блюдами разнообразить новогодний стол?
3:31
Hyundai зарегистрировала три товарных знака в России
3:12
В России заявили о скором конце эпохи дешевой электроники
2:53
На Кипре назвали условие для возобновления прямых рейсов в Россию
2:34
Лукашенко предупредил о риске прекращения существования Украины
2:15
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Сейчас читают

Выселят или нет? Адвокат дала прогноз по «делу Долиной» после решения Верховного суда
«Тайный Санта» с подвохом: как офисные подарки превращаются в кошмар
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026