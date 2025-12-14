Риелтор объяснила, насколько выгодно брать жилье в ипотеку и сдавать его

Риелтор Юсова: арендный платеж за квартиру может покрывать ипотечный

Не стоит покупать жилье на вторичном рынке по повышенной ставке. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова на премьере мультфильма «Три богатыря и свет клином» в столичном кинотеатре «Художественный».

По словам риелтора, если вы приобретаете жилье в ипотеку, а впоследствии его сдаете, то арендный платеж за него может покрывать ипотечный, что облегчает выплаты.

«Чем больше недвижимости, тем лучше. Когда недвижимость покупается по низкой ставке ипотечной, то получается таким образом, что арендный платеж покрывает ипотечный. Это очень выгодно, и вообще в принципе покупать недвижимость по пониженной ставке — это выгодно… Чем больше недвижимости, тем вы богаче», — объяснила Юсова.

Риелтор подчеркнула, что если вы приобрели квартиру на вторичном рынке по повышенной ипотечной ставке, то повышать арендную ставку не стоит, поскольку есть рыночная цена.

«В данном случае лучше вообще не брать квартиру на вторичном рынке по повышенной ставке. Есть новостройки, которые уже сданы, их можно приобрести в рассрочку или по семейной ипотеке… и сдавать ее», — рассказала Юсова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и заявили, что жилье принадлежит им. Разбираться пришлось полиции. Новые собственники купили апартаменты за 112 миллионов рублей. Исполнительница деньги получила, но потом перевела на «безопасный счет» неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб, и в итоге потеряла все.

Долина подала иск против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

Подвергшись нападкам и давлению со стороны, Долина в конце концов заявила, что приняла решение вернуть все 112 миллионов рублей Полине Лурье в полном объеме.

