ИИ повысил эффективность писем мошенников в 1,5-3 раза

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Для анализа данных взяли около 2000 сообщений, сгенерированных нейросетями.

Как ИИ помогает мошенникам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аналитик Малышкин: ИИ повысил эффективность писем мошенников в 1,5-3 раза

Искусственный интеллект способен (ИИ) делать мошеннические письма эффективнее в 1,5–3 раза. Об этом изданию Газета.ру рассказал аналитик отдела мониторинга информационной безопасности (ИБ) Роман Малышкин.

Как отметил эксперт, рост успешности атак объясняется реалистичностью и персонализацией текстов, созданных нейросетями. В них нет орфографических ошибок и клишированных фраз, которые, как правило, выдают мошенников, а адаптированы под конкретную компанию или должностное лицо.

Поскольку рассылка писем такого рода максимально приближена к обычным деловым, это усыпляет бдительность работников. И, как следствие, получив такое сгенерированное ИИ сообщение, они переходят по мошенническим ссылкам, содержащимся внутри.

Малышкин отметил, что нейросети пока не превосходят опытных мошенников в многоэтапных манипуляциях жертвами. Тем не менее они служат для злоумышленников мощным инструментом для анализа контекста, на основе которого создаются убедительные и привлекающие тексты.

Анализ около двух тысяч фишинговых писем, созданных с помощью ИИ, показал разброс в эффективности от полутора до трех раз из-за различий уровня персонализации текстов, сценариев атак и осведомленности жертв о киберугрозах.

«Поэтому в одних случаях рост кликабельности заметен умеренно, а в других выражен сильнее», — подытожил аналитик.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, перед Новым годом мошенники начали создавать сайты благотворительных фондов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:06
Германия вывела из Польши ЗРК Patriot
4:47
Названы симптомы начала гонконгского гриппа
4:28
ИИ повысил эффективность писем мошенников в 1,5-3 раза
4:09
Ученые сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра
3:50
Вместо «зажировки»: какими легкими блюдами разнообразить новогодний стол?
3:31
Hyundai зарегистрировала три товарных знака в России

Сейчас читают

Главное разочарование года: кто в 2025-м останется без 13-й зарплаты
«Тайный Санта» с подвохом: как офисные подарки превращаются в кошмар
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026