Пророссийские хакеры нанесли на интерактивную карту Matrix данные о позициях ВСУ

Хакеры KillNet нанесли на интерактивную карту Matrix данные о позициях ВСУ

Хакерская группировка KillNet взломала базу данных о расположении войск ВСУ по всей линии фронта и разместила их на своей интерактивной карте Matrix, на которой обозначают украинские предприятия по производству беспилотников. Об этом РИА Новости сообщил представитель объединения.

Сейчас на карту нанесли 2131 объекта, которые находятся под полным контролем представителей группировки. Уточняется, что после взлома данных хакеры заполучили координаты размещения складов и техники в городах, архивов штабов и подразделений, расположения авиации, военные досье на боевиков ВСУ и технические характеристики военной техники ВСУ.

KillNet собирается передать эту разработку в распоряжение Министерства обороны. По словам собеседника агентства, карта позволяет не только мгновенно оценивать производственные мощности, логистику и кадровый состав любого военного объекта, но и производить расчеты для баллистических ударов с учетом прогноза погоды.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в начале ноября хакеры KillNet получили информацию о чиновниках офиса Зеленского.

