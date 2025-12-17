В Египте обнаружили руины храма Бога Солнца возрастом более 4 тысяч лет

Развалины нашли еще в начале прошлого века, однако из-за грунтовых вод тогда не удалось провести раскопки.

В Египте обнаружили руины храма Бога Солнца, которым, по некоторым оценкам, больше четырех тысяч лет.

Развалины нашли недалеко от Каира еще в начале прошлого века, однако из-за грунтовых вод тогда не удалось провести раскопки. В наше время работу продолжили итальянские археологи, они и совершили открытие.

Как сообщает египетское министерство древности, сооружение площадью более тысячи квадратных метров отличается уникальной архитектурой, что ставит его в один ряд с наиболее известными храмами.

Внутри найдено множество артефактов и архитектурных элементов: основания колонн, фрески, предметы быта и фигуры из древней игры «Суннат» — аналога современных шахмат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ученые нашли около Стоунхенджа остатки более крупного комплекса — ямы шириной около десяти метров и глубиной пять метров, расположенные почти идеальным кругом диаметром в милю.

