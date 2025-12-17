«Алроса»: мировых экономически рентабельных запасов алмазов хватит на 20 лет

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 20 0

Более половины всех запасов природных минералов находится в России.

В «Алросе» рассказали, когда в мире закончатся алмазы

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет при ежегодной добыче на уровне 90 миллионов карат. В случае сокращения объемов этих запасов будет достаточно на 50–60 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами компании «Алроса» Сергей Тахиев.

«Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем», — пояснил топ-менеджер.

Тахиев отметил, что более половины всех запасов природных минералов находится на территории России, когда остальная часть приходится преимущественно на африканские страны — Ботсвану и Анголу.

Он добавил, что Австралия «уже вышла из игры», а Канада также не оказывает должного влияния на общемировое распределение этих минералов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у природных бриллиантов есть «уникальные отпечатки», в отличие от лабораторных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

«Алроса»: мировых экономически рентабельных запасов алмазов хватит на 20 лет
