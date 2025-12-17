Депутаты финского парламента поругались из-за русофобских заявлений

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Член «Левого Союза» обвинил главу МИД в искажении истории России.

Из-за чего произошел конфликт в финском парламенте

Фото: www.globallookpress.com/Pius Koller

Члены парламента Финляндии прервали пленарное заседание из-за конфликта по поводу фальсификации истории Второй мировой войны. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

Парламентарий от «Левого Союза» Йоханнес Юрттиахо выступил с обвинениями в адрес министра иностранных дел Элины Валтонен. Депутат отметил, что глава финского дипведомства оболгала Россию, заявив, что на нее якобы никто не нападал за последние сто лет.

Он отметил особый цинизм этого заявления, связанный с тем, что именно Финляндия атаковала СССР в союзе с нацистской Германией во время операции «Барбаросса» в июне 1941 года. По словам Юрттиахо, Хельсинки не должны забывать, что Финляндия потерпела поражение в войне с советской армией в 1939–1940 годах. Также он отметил, что Валтонен следовало бы тщательнее проверять информацию, которую она приводит в публичных выступлениях.

Глава МИД Финляндии пропустила обвинения Юрттиахо мимо ушей.

Валтонен сделала свое скандальное заявление 9 декабря — по ее словам, за прошедший век Россия атаковала 19 государств-соседей, в то время, как на нее не нападал никто. Ранее такое же заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас. После этого помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что готов провести Каллас персональный урок по истории нашей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

