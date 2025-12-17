Глава аппарата Белого дома обвинила Vanity Fair в клевете на Дональда Трампа

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс допустила резкое высказывание в адрес президента США Дональда Трампа, заявив, что у него «характер алкоголика». Соответствующий комментарий она дала в интервью журналу Vanity Fair.

«(Трамп. — Прим.ред.) действует с убеждением, что нет ничего, чего он не может сделать. Ничего, ноль, ничего», — заявила Уайлс.

Позднее чиновница отказалась от своих слов. В публикации в X (бывший Twitter) Уайлс заявила, что материал Vanity Fair является «лицемерно сфабрикованным и клеветническим». Она подчеркнула, что в статье был полностью проигнорирован контекст, а подача, по ее мнению, была направлена на формирование хаотичного и негативного образа президента США и его ближайшего окружения.

На фоне этого заявления газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала о проблемах с безопасностью личных данных Уайлс. По данным издания, 29 мая неизвестный получил доступ к ее контактам и, представляясь ею, связывался с политическими и государственными деятелями по телефону и через сообщения. Источники WSJ отмечали, что ФБР не считает вероятной причастность иностранных государств к инциденту.

Кроме того, телеканал NBC News информировал о неуверенности главы Пентагона Пита Хегсета на фоне скандалов, связанных с утечками данных. По информации канала, министр обороны США стремился продемонстрировать Трампу свою решительность и активность, из-за чего увеличил количество публичных выступлений.

Журнал The Atlantic опубликовал материал, вызвавший широкий резонанс, в котором обсуждались удары по хуситам со стороны администрации США. Главный редактор издания Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя под ником Майк Уолтц, а спустя два дня был добавлен в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.