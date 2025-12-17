Атака тигров: хищники все чаще выходят к людям на Дальнем Востоке

Тигры все чаще выходят к людям на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке жители нескольких населенных пунктов боятся покидать свои дома. Все из-за нашествия тигров. С каждым выходом к человеку хищники ведут себя все увереннее. В Приморье зверь разгуливал по центральной улице и скрылся только после того, как местные спугнули его громким шумом.

За последние дни тигров встречали у жилых домов и дорог больше десяти раз. Людей они пока не атаковали. Но в поисках еды хищники регулярно нападают на сторожевых собак и домашних животных.

