Необычная встреча: медведь попытался получить угощение у экипажа корабля

Белый медведь забрался на рыболовное судно в Баренцевом море в поисках угощения

Белый медведь решил не тратить силы на ловлю рыбы, а попросить ее у людей.

Молодой мишка вскарабкался на борт рыболовного судна в Баренцевом море. Однако радушного приема ему не оказали.

Несмотря на то, что делиться уловом с медведем рыбаки не захотели, вреда хищник никому не причинил. И уже через несколько минут покинул борт и уплыл.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Японии власти подключили военных к борьбе с медведями-людоедами.

Ситуация в префектуре Акита крайне серьезная: нападения медведей фиксируются на всей территории, и местные службы не справляются с растущей угрозой. На 24 октября в Аките зарегистрировано 47 нападений, двое человек погибли от атак животных. Губернатор Кэнта Сузуки подчеркнул, что нагрузка на спасательные службы достигает предела, и без помощи армии контролировать ситуацию становится практически невозможно.

Использование вооруженных сил для таких целей в Японии законодательно не предусмотрено, поэтому пока неясно, удастся ли задействовать Силы самообороны. В качестве временной меры префектура усиливает меры безопасности.

