Бьюти-компании создали галерею из 57 новогодних елей для «Зимы в Москве»

Элина Битюцкая
Бренды представили свои эстетические версии новогоднего дерева.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

На Тверском бульваре в Москве открылась необычная выставка в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве». Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы mos.ru.

Целых 57 новогодних елок, украшенных российскими бьюти-компаниями, представляют собой уникальные арт-объекты, каждая из которых отражает творческое видение и эстетику своего создателя.

Цветовая палитра экспозиции символична: 13 розовых елок (забота и нежность), 14 красных (тепло и чудо), 13 серебристо-белых (обновление и надежда), 13 разноцветных (доступность праздника) и четыре золотые (сияние и благополучие).

Среди экспонатов можно увидеть как классические, так и ультрасовременные решения: от воздушной розовой ели с глянцевыми акцентами до композиции с бархатными шарами, отражающей главные тренды сезона.

Серебристо-белые елки удивляют «ледяной» эстетикой с хрустальными элементами и неоновой подсветкой, придающей инсталляции динамичный городской характер.

