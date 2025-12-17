Больше 38 тысяч жителей Кубани остались без света из-за атаки дронов ВСУ

В Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии электропередач без света остались более 38 тысяч человек. Об этом сообщил Оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков без электроснабжения оставались около 38,8 тысячи человек», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Туда оперативно выехали пять аварийных бригад — 20 человек и 5 единиц техники для проведения ремонтно-восстановительных работ. Без электричества все еще остаются 12,7 тысячи жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала в Сочи отца и дочь, готовившихся вступить в ВСУ. Задержанные собирали информацию о российских военных и планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях. В ведомстве уточнили, что отец и дочь самостоятельно вышли на связь с запрещенной организацией через мессенджер, получали инструкции и собирали информацию в отношении действующих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

