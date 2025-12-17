Больше 38 тысяч жителей Кубани остались без света из-за атаки дронов ВСУ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Жители Кубани остались без света из-за атаки дронов ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии электропередач без света остались более 38 тысяч человек. Об этом сообщил Оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков без электроснабжения оставались около 38,8 тысячи человек», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Туда оперативно выехали пять аварийных бригад — 20 человек и 5 единиц техники для проведения ремонтно-восстановительных работ. Без электричества все еще остаются 12,7 тысячи жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала в Сочи отца и дочь, готовившихся вступить в ВСУ. Задержанные собирали информацию о российских военных и планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях. В ведомстве уточнили, что отец и дочь самостоятельно вышли на связь с запрещенной организацией через мессенджер, получали инструкции и собирали информацию в отношении действующих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Атака тигров: хищники все чаще выходят к людям на Дальнем Востоке
11:30
Лукашенко обозначил условия, при которых Украина перестанет существовать
11:23
Залужный: население Украины воспринимает своих военных как врагов
11:19
Глава аппарата Белого дома обвинила Vanity Fair в клевете на Дональда Трампа
11:10
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
10:59
Через дропперов в России ежемесячно прокручивают сотни миллиардов рублей

Сейчас читают

Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026