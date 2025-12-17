«Мои двери открыты»: Киркоров заявил о готовности приютить Долину у себя

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 89 0

На фоне громкого судебного спора артист публично поддержал коллегу.

Киркоров заявил о готовности приютить Долину у себя

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров заявил о готовности приютить Долину у себя

Народный артист РФ Филипп Киркоров сообщил, что при необходимости готов предоставить народной артистке Ларисе Долиной жилье в своем доме. Его слова приводит издание «Абзац».

Артист подчеркнул, что всегда открыт для близких людей, а с Долиной он дружит почти 40 лет.

«Я не думаю, что она в таком положении, что ей негде жить. Но если что — мои двери открыты», — сказал Киркоров.

Верховный суд РФ вынес решение по делу о спорной квартире певицы. Согласно вердикту, право собственности на жилье было закреплено за предпринимательницей Полиной Лурье. Сама Долина на заседании не присутствовала — ее позицию представляла адвокат.

Ранее артистка продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего перевела полученные средства мошенникам. Впоследствии ей удалось через суд вернуть недвижимость, однако Лурье осталась без квартиры и без уплаченных денег. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс: значительная часть пользователей встала на сторону покупательницы и подвергла Долину резкой критике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем
14:40
В России запретят продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта
14:35
Белоусов отметил снижение потенциала украинской армии в 2025 году
14:32
Белоусов: НАТО усиленно готовится к войне с РФ
14:20
«Последний оплот ВСУ»: Белоусов о боях за Константиновку
14:19
Путин: Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с Западом

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026