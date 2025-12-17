«Мои двери открыты»: Киркоров заявил о готовности приютить Долину у себя

Филипп Киркоров заявил о готовности приютить Долину у себя

Народный артист РФ Филипп Киркоров сообщил, что при необходимости готов предоставить народной артистке Ларисе Долиной жилье в своем доме. Его слова приводит издание «Абзац».

Артист подчеркнул, что всегда открыт для близких людей, а с Долиной он дружит почти 40 лет.

«Я не думаю, что она в таком положении, что ей негде жить. Но если что — мои двери открыты», — сказал Киркоров.

Верховный суд РФ вынес решение по делу о спорной квартире певицы. Согласно вердикту, право собственности на жилье было закреплено за предпринимательницей Полиной Лурье. Сама Долина на заседании не присутствовала — ее позицию представляла адвокат.

Ранее артистка продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего перевела полученные средства мошенникам. Впоследствии ей удалось через суд вернуть недвижимость, однако Лурье осталась без квартиры и без уплаченных денег. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс: значительная часть пользователей встала на сторону покупательницы и подвергла Долину резкой критике.

