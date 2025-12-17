Вооруженные силы России 17 декабря освободили населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». В ходе наступательных действий российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад, трех штурмовых полков противника, а также бригады территориальной обороны. Бои велись в районах населенных пунктов Андреевка и Гавриловка Днепропетровской области, а также Терноватое, Гуляйполе и Косовцево Запорожской области.

Как уточнили в Минобороны РФ, потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 235 военнослужащих. Также были уничтожены два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV американского производства, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США.

Ранее, 16 декабря, сообщалось об освобождении российскими военными населенного пункта Новоплатоновка, где противник потерял более 220 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины. До этого, 14 декабря, Минобороны РФ информировало об освобождении Варваровки в Запорожской области и поражении подразделений ВСУ в районах семи населенных пунктов.

