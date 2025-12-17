«Это ложь и бред»: Путин о заявлениях Запада про возможную «большую войну» с РФ

Путин указал на ложь в заявлениях Запада про возможную войну с Россией

Заявлениях стран Запада про возможную «большую войну» с Россией — ложная информация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

По словам российского лидера, подобные утверждения являются «ложью» и «бредом» и используются для нагнетания страха в европейских странах. Путин отметил, что геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в отдельных регионах — «просто критической».

При этом он обратил внимание на действия стран НАТО, которые активно наращивают и модернизируют наступательные вооружения, включая разработку и размещение новых видов оружия, в том числе в космическом пространстве.

«Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной. А в ряде регионов становится просто критической. Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в Европе, по его оценке, целенаправленно формируется образ угрозы со стороны России.

«Притом в Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли», — пояснил он.

По словам Путина, такие деятели руководствуются не интересами своих народов, а «сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами», что приводит к дальнейшему росту «градуса истерии». Он вновь отверг тезис о якобы существующей российской угрозе для европейских стран, назвав его «мнимым» и продвигаемым «вполне осознанно».

В то же время Путин заявил, что Россия всегда стремилась искать дипломатические пути урегулирования конфликтов.

«Правда в том, в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов», — сказал президент РФ.

Ответственность за то, что такие возможности не были реализованы, Путин возложил на тех, кто, по его выражению, «уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы».

