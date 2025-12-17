Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений в России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Ключевую роль сыграли меры по защите граждан от мошенников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число зарегистрированных цифровых преступлений в России начало снижаться благодаря принятым мерам по борьбе с кибермошенничеством. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством».

Он отметил, что за последние десять месяцев 2025 года их количество сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главы правительства, положительная динамика фиксируется впервые с июля текущего года. Если сравнивать октябрь с предыдущим месяцем, падение числа цифровых преступлений составляет уже почти 25%.

Мишустин подчеркнул, что ключевую роль сыграли меры по защите граждан от мошенников. В частности, почти 800 тысяч россиян установили самозапрет на оформление новых SIM-карт, а более 20 миллионов человек — на получение потребительских займов.

Кроме того, свыше трех миллионов пользователей воспользовались специальным сервисом на портале «Госуслуги» для защиты от кибермошенников.

Отдельно премьер-министр отметил вклад банковского сектора и операторов.

«Банки внедрили систему анализа транзакций, которая в режиме реального времени предупреждает клиентов о подозрительных операциях и останавливает их», — сообщил Мишустин.

Так, антифрод-системы позволили предотвратить свыше 27 миллионов операций без добровольного согласия клиентов в прошлом году, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Операторы связи, в свою очередь, используют инструменты анализа трафика для блокировки мошеннических вызовов.

Мишустин пояснил, что расширение набора цифровых инструментов позволяет гражданам самостоятельно защищать данные и средства, а принятые меры дают измеримый результат.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мишустин заявил о необходимости усиления контроля за расходами на оборонные заказы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Пенсионерка из Крыма потеряла полмиллиона рублей из-за крема
17:30
Фон дер Ляйен рассказала, когда руководство стран ЕС может украсть активы РФ
17:18
Чиновников из Челябинской области подозревают в хищении почти трех млрд рублей
17:03
Обездвиживал и издевался: в Ленобласти мужчина связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем
16:55
Песков: с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России
16:50
ЕС может украсть российские активы без согласия Бельгии

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
У школы в Одинцове появился народный мемориал в память о погибшем ученике
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026