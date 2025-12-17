Отец Яниса Тиммы рассказал про успехи внука в баскетболе

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 28 0

Кристиан Тимма живет в Риге и скоро пойдет в первый класс.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Сын покойного баскетболиста Яниса Тиммы, Кристиан, пробует себя в спорте, и уже имеет первые успехи в этой сфере. Об этом рассказал в интервью 5-tv.ru отец покойного спортсмена Райтис Тимма.

Он живет в Риге, далеко от дедушки, но связь поддерживают. Скоро Кристиан пойдет в первый класс. Мальчик увлекается спортом, в частности футболом. У него уже есть успехи.

«Баскетбол у него тоже получается, несмотря на то, что официально он не тренировался. Наверняка папа подучивал», — рассказал Райтис Тимма.

Янис Тимма и Анна Седокова состояли в браке на протяжении четырех лет. Баскетболист был младше певицы на десять лет. Общих детей у пары нет. У Яниса есть сын Кристиан, а у Седоковой трое детей — Анна, Моника и Гектор. Проблемы в паре усугубились из-за переезда спортсмена в США по рабочему контракту. В начале декабря 2024 года Янис и Анна официально развелись. Через несколько дней, в ночь с 16 на 17 декабря, баскетболиста нашли мертвым в подъезде московской пятиэтажки.

Ранее 5-tv.ru писал, про трагедию Яниса Тиммы. Годовщина гибели спортсмена вновь поднимает вопрос о том, как постоянное давление внимания превращает личные конфликты в опасный груз.

