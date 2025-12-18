Церемонию вручения «Оскара» будут транслировать на YouTube с 2029 года

Давид Андриясов
Договоренности будут действовать до 2033 года

Когда можно будет смотреть церемонию «Оскара» на Youtube

Фото: www.globallookpress.com/x99

Академия кинематографических искусств и наук заключила соглашение с платформой YouTube о передаче эксклюзивных прав на трансляцию церемонии вручения премии «Оскар». Об этом 17 декабря сообщили на официальном сайте кинопремии.

«Мы очень рады заключить многостороннее глобальное партнерство с YouTube, которое в будущем станет площадкой для трансляции церемонии вручения премии „Оскар“ и наших круглогодичных программ Академии», — отметили генеральный директор академии Билл Крамер и президент академии Линетт Хауэлл Тейлор.

Согласно документу, договоренности вступят в силу со 101-й церемонии в 2029 году и будут действовать до 2033 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, одна из самых престижных кинематографических наград, премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards), поменяет название. С 32-й церемонии, которая пройдет в 2026 году, она будет носить название «Актерская премия от SAG-AFTRA». Это изменение понадобилось, чтобы название шоу лучше соответствовало имени статуэтки, которую вручают победителям.

