В «Мосбилете» началась продажа билетов на новогодние представления

В преддверии Нового года культурные площадки Москвы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый мог найти себе праздник по душе. Сервис «Мосбилет» на mos.ru собрал в одной подборке самые интересные события декабря, на которые можно попасть по единому электронному билету.

Одним из самых необычных предложений станет научно-познавательная программа «Феномен Снегурочки» в парке «Зарядье» (18, 22, 26, 30 и 31 декабря).

Здесь гостям не только расскажут об истоках образа сказочной героини, но и в формате увлекательного эксперимента объяснят, почему она не тает. Участники увидят снежинку под микроскопом, попробуют создать искусственный снег и получат «горячий иней» из кристаллов ацетата натрия.

Любителей театра ждут новые интерпретации классических сюжетов. В Театре на Малой Ордынке с 24 по 30 декабря и со 2 по 5 января покажут мюзикл «Морозко» — историю о юном волшебнике, ищущем любовь. Постановка режиссера Даниила Исакова полна музыки, танцев и неожиданных персонажей, вроде говорящего пса или скоморохов-рэперов.

Для семейного просмотра также подойдет квест «Счастливая сказка» в Музее К. Г. Паустовского (с 20 декабря по 11 января), где по мотивам рассказа «Растрепанный воробей» гости будут искать потерянную брошь.

Взрослой аудитории предложат более камерные и разножанровые события. Театр имени М. Н. Ермоловой (29–31 декабря) готовит «Новогодний оркестр мечты» — программу с концертными номерами, миниатюрами и рассказами художественного руководителя Олега Меньшикова.

А Театр РОСТа в новогоднюю ночь представит театрализованный концерт «В детство обратный билет» с музыкой из советского кино и праздничными угощениями.

