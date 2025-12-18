Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на востоке Москвы

Элина Битюцкая
По словам мэра, новые пешеходные переходы и «вафельницы» сделали дороги удобнее.

Какие есть дорожные улучшения на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Восточном административном округе (ВАО) Москвы завершен масштабный проект по улучшению дорожной инфраструктуры. Как сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, с начала года в округе реализовано 61 изменение, направленное на повышение пропускной способности дорог, а также безопасности пешеходов.

Ключевыми элементами обновлений стали новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения и так называемые «вафельницы» — разметка на сложных перекрестках, запрещающая выезд на перекресток при заторе.

Например, в районе Новогиреево на пересечении Мартеновской улицы и Союзного проспекта появился новый пешеходный переход. Это решение, принятое по просьбам жителей, упростило путь к школе № 1798 «Феникс», детской поликлинике и жилым домам.

В Косино-Ухтомском у дома № 3 на улице Дмитриевского также обустроили пешеходный переход и дополнили его островком безопасности. Это сделало маршрут к парковке и автобусной остановке «Метро „Улица Дмитриевского“» более комфортным.

В районе Перово у дома № 5 на улице Лазо установленный островок безопасности помогает жителям, особенно с детьми, безопасно добираться до парка, церкви Знамения иконы Божией Матери, Московского театра иллюзии и автобусной остановки.

