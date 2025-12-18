«Мужчины — сильные натуры»: жена актера Сагдуллаева раскрыла секрет брака

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 67 0

У избранницы артиста есть четкая позиция по вопросу официального союза.

В чем секрет брака актера Рустама Сагдуллаева

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруга актера Сагдуллаева: в отношениях один из партнеров должен уметь уступать

Супруга актера и режиссера Рустама Сагдуллаева Марина Кисина поделилась взглядами на семейную жизнь и дала советы молодым парам. Об этом она рассказала в новом выпуске проекта журналиста Соряна (Сурена Каграманова. — Прим. ред.) «Сорян, поехали» на RUTUBE.

По ее словам, один из ключевых факторов долгого и устойчивого брака — отказ от постоянного соперничества между супругами и борьбы за лидерство.

К тому же Кисина отметила, что в отношениях один из партнеров должен уметь уступать, и чаще всего эту роль берет на себя женщина. Она подчеркнула, что попытки доказывать личное превосходство разрушают союз, поскольку мужчины по природе своей сильные личности, а соревнование внутри семьи неизбежно ведет к конфликту и распаду брака.

«Самое главное, я женщинам всем могу сказать: вовремя закрыть рот. Просто потому, что кто-то должен уступить. <…> Мужчины — сильные натуры. И если мы начнем меряться своей силой, он своей, то все, брака нет», — поделилась мнение Марина.

Отдельно Марина порассуждала про тему измен. Она провела жесткую границу между слухами и реальным предательством. По словам Кисиной, домыслы и сплетни не имеют значения, однако факт измены, подтвержденный напрямую, для нее недопустим. В таких ситуациях, как она подчеркнула, компромиссов быть не может, как и оправданий, особенно когда речь идет о предательстве или насилии.

При этом сам Рустам Сагдуллаев поделился историей зарождения своих отношений с супругой. При первой встрече артист сразу увидел внешнее сходство девушки с итальянской и американской певицей и актрисой Роминой Пауэр.

«Мне было 37 лет. Она мне понравилась, была похожа на Ромину Пауэр. Я ей записки писал и через дочку своего друга передавал. Марина их брала, не читая, рвала и бросала…» — признался артист.

Марина — тогда молодая девушка, ей был 21 год, — без особой радости приняла ухаживания взрослого мужчины.

«Господи, ну уйди, дяденька, отодвинься. Тем более ты актер. Еще дальше отодвинься», — сказала Кисина, вспоминая первые мысли о будущим муже в тот момент.

Однако Рустам не сдавался и проявлял знаки внимания Марине на протяжении трех лет.

«Она говорила: „Актеры все бабники, все пьющие“. И меня это так взяло. Три года я ухаживал. Тихо-тихо, да влюбился», — рассказал Сагдуллаев.

В дальнейшем Марина все же по-другому взглянула на актера. Она оценила джентльменские качества Сагдуллаева, заметив, что у него «совершенно иное отношение к женщине».

Разговор состоялся в рамках проекта «Сорян, поехали» проекта «Телега Online». Выпуск был снят в Узбекистане — в ташкентском филиале ВГИК и в доме семьи Сагдуллаевых.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Рустам Сагдуллаев раскрыл феномен фильма «В бой идут одни „старики“».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:16
На елку вместе: Оксана Самойлова и Джиган посетили детский утренник
18:00
Откровения изменщика: как мужчина годами скрывает любовницу от жены
17:58
Рютте: США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО
17:54
Карта общенациональных задач: с какими вопросами россияне звонят на прямую линию
17:36
Внук Татьяны Васильевой отдал мошенникам все семейные деньги
17:32
«Джиган — Воланд, это прикольно»: Туриченко оценил возможную роль рэпера в «Мастере и Маргарите»

Сейчас читают

Внук Татьяны Васильевой отдал мошенникам все семейные деньги
Старше солнечной системы и маскируется под комету? Новые теории о 3I/ATLAS
Украденное детство: похищенную в три года женщину нашли спустя десятилетия
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026