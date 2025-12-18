Рютте: США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Членство страны в альянсе — вопрос сложный.

США не согласятся на вступление Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО. Об этом в ходе встречи с журналистами в Варшаве заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Выступление генсека транслировала пресс-служба НАТО.

Рютте подчеркнул, что вступление Украины в альянс — вопрос как принципиальный, так и практический. Принципиальный вопрос заключается в том, что желание вступить в альянс может выразить любое государство евроатлантического региона.

«Практический вопрос говорит о том, что несколько членов Союза не выразят своего согласия, а это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны, как США, Словакия, Венгрия», — сказал Рютте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина может отказаться от планов по вступлению в НАТО при ряде условий. Киев требует гарантий безопасности не только от США и ЕС. По данным агентства Reuters, Киев замахнулся на обязательства не только со стороны США и Евросоюза, но и Канады, Японии и других стран.

