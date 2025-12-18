ЕЦБ не поддержит метод кредитования Украины, нарушающий международное право

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

При этом глава банка Кристин Лагард выразила уверенность в том, что лидеры ЕС разработают правомерный механизм.

Почему ЕЦБ не поддержит механизм кредитования Украины

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет гарантировать механизм кредитования Украины, если он приведет к нарушению законодательства Европейского союза (ЕС). Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Спикер уверена, что лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе придумают механизм кредитования Киева, однако предостерегла от ожидания, что ЕЦБ будет его гарантировать.

«Мы — регион мира, который гордится тем, что уважает верховенство права. <…> Я уверена, что есть решения, которые можно обсудить и проанализировать, а также юридические конструкции, которые можно разработать», — отметила глава ЕЦБ.

В четверг, 18 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящий саммит Евросоюза не завершится до тех пор, пока не будет решен вопрос финансирования Украины.

Она также добавила, что в повестке остается тема принудительного изъятия замороженных в Европе активов России под видом так называемого репарационного кредита Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как лидер киевского режима Владимир Зеленский отчаянно клянчит деньги у ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:51
Опасные симптомы: терапевт про отличия простуды от более серьезного заболевания
22:22
Арестованный за диверсию на «Северных потоках» был действующим боевиком спецподразделения ВСУ
22:00
Загадка Вайоминга: НЛО больше года кружат над электростанцией
21:47
ЕЦБ не поддержит метод кредитования Украины, нарушающий международное право
21:33
«Разобьют кулак»: Лукашенко об освобождении Донбасса российскими военными
21:15
Российские ученые придумали способ защитить пенсионеров от мошенников

Сейчас читают

«Еще месяц»: критику Соседову поставили неожиданный диагноз
Внук Татьяны Васильевой отдал мошенникам все семейные деньги
А что, если ИИ уже осознан? Ученые признают — мы не знаем ответа
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026