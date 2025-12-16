Несмотря на ультиматум Белого дома, Зеленский при поддержке европейских покровителей принимать американский план, похоже, не собирается. Он заявляет о якобы приверженности миру, а при этом колесит по Европе, выпрашивая военную поддержку и замороженные российские активы. Что ему сегодня пообещали западные союзники — узнал корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

«Киевский попрошайка» выклянчил в Берлине еще 11 миллиардов евро, но в Нидерландах ему в деньгах фактически отказали. На совместной пресс-конференции с Зеленским голландский премьер Схоф предложил украинским чиновникам самим составить финансовые претензии к России и отправить в спецкомиссию в Гааге.

«Мы подписали соглашение о создании международной комиссии по претензиям, связанным с украинским конфликтом. Нидерланды разместят эту комиссию у себя. Это логичный шаг. Прежде у нас размещался регистр, который фиксировал ущерб от боевых действий», — заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Но киевский гость не подал виду, что разочарован в отсутствии нового финансирования. Он порадовался ранее обещанным Амстердамом 700 миллионам евро и преподнес публике берлинский двухдневный переговорный марафон как «большой успех».

«Вчера и сегодня у нас были хорошие встречи с Диком. И в Берлине у нас были встречи с другими лидерами — очень предметные. Вы правильно делаете, что помогаете нам. Благодарен Нидерландам за всю помощь и политическую поддержку на всех площадках абсолютно. Большое спасибо также за пакет помощи на 700 миллионов евро», — сказал Зеленский.

То, что для Киева каждый евро западной помощи на счету, коррумпированный политик упорно твердил и голландским парламентариям. Требовал поддержки Амстердама в общеевропейской авантюре: краже российских активов — это 210 миллиардов евро.

«Прямо сейчас европейские лидеры должны принять решение о замораживании российских активов. Большая часть этих активов размещена в Европе, и эти российские активы могут и должны быть полностью использованы. Эти средства должны работать против России, я прошу вас поддержать это», — продолжил глава киевского режима.

Киевский актер повторяет мантры о важности антироссийских санкций и твердит о неких деталях в будущем мирном соглашении, которые очень важны. Какие именно детали он имеет в виду — пояснила наша Служба внешней разведки. Руководство Великобритании отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже российских денег в депозитарии Euroclear. На британца Стармера и уповает Зеленский. А информационный фон для такой кражи создают «младшие партнеры» все с того же восточного фланга НАТО, саммит которых наспех собрали в Брюсселе.

«Этот саммит очень важен, потому что Россия представляет собой долгосрочную угрозу, эта угроза есть сегодня и будет в будущем. Вот почему, даже если на Украине будет мир, мы должны укреплять нашу оборону и безопасность, и особенно укреплять нашу безопасность на восточном фланге», — заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

При этом мнение стран, несогласных ни с накачкой Киева оружием, ни с кражей активов России, Евросоюз предлагает игнорировать. Но не получается. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил коллегам: идея, что Украина сражается за Европу, один из самых чудовищных обманов в истории европейской политики.

«В Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел, и я продолжаю видеть не только военный психоз, но и военный фанатизм, царящий в Брюсселе, практически среди европейских лидеров, среди, в основном, либеральных европейских политиков», — отметил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Венгрию внезапно поддержала Италия. Если Гитлер и Наполеон не смогли покорить Москву военной силой, то вряд ли это удастся Кае Каллас, Макрону и Стармеру с Мерцем, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

«Я просто указываю на то, что мы не воюем с Россией, я указываю на то, что после почти четырех лет войны и 19 пакетов санкций, которые должны были „поставить Путина на колени“, на коленях стоит западная экономика и счета за электричество итальянских семей, а не Путин», — подчеркнул вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

И теперь уже не только Венгрия и Словакия, но также Италия и Бельгия призывают европейцев одуматься: вместо миллиардных расходов на оружие и финансы для погрязшего в коррупции Киева — найти деньги для финансового оздоровления экономики Евросоюза, которая все больше погружается в трясину рецессии. Благоразумие — вот каким должно быть слово 2025 года для ЕС, призывают в Риме.

