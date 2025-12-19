Переговоры в Берлине вскрыли серьезные противоречия в политике США

EADaily: переговоры в Берлине показали серьезные противоречия в политике США

Переговоры в Берлине показали очень серьезные разногласия между представителями президента США Дональда Трампа и украинским лобби. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с EADaily.

По словам эксперта, одним из ключевых вопросов является предоставление послевоенных гарантий безопасности, утверждения которых Украина просит у США.

«Для такого придется составлять формальное двустороннее соглашение и затем ратифицировать его в Сенате двумя третями голосов. За последние десятилетия США крайне неохотно кому-либо дают обязательства приходить на помощь в случае конфликта», — отметил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что, например, у Израиля таких официальных гарантий от США нет, хоть разные администрации в Вашингтоне и помогают еврейскому государству. Нет их и у ключевых союзников США вне НАТО, таких, как Египет, Катар или Тайвань. В контексте последнего Вашингтон оставляет за собой право, но не обязанность прийти на помощь в случае возможного конфликта.

В связи с этим ситуация «стратегической неопределенности» может быть использована и в рамках соглашения с Киевом. Основой для этого станет подписанный в 2024 году администрацией экс-лидера США Джо Байдена договор с Украиной. Договор предусматривает, что США проводит только консультации в случае конфликта.

«С такими формулировками сделку будет проще протолкнуть в Сенате. Иначе придется оставлять все на уровне соглашения исполнительной власти, а ее в любой момент сможет отменить следующий президент США», — подчеркнул Дудаков.

