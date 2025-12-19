Лидеры ЕС согласовали финансирование Киева на €90 млрд в 2026–2027 годы

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Также на саммите продлили на полгода все санкции против России.

Сколько денег ЕС выделил Украине?

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Лидеры ЕС согласовали выдачу беспроцентного кредита Украине в €90 млрд

Участники саммита Евросоюза утвердили решение о выделении Украине финансовой помощи в размере €90 млрд на период 2026–2027 годов. Об этом 19 декабря сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Решение о предоставлении Украине поддержки в размере €90 млрд на 2026–2027 годы принято», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Киеву предоставят беспроцентный кредит.

«Финансовый пакет для Украины гласит: беспроцентный кредит в размере €90 млрд, как я и просил», — написал он на странице в X (бывш. Twitter).

При этом договориться о конфискации замороженных российских активов лидерам ЕС не удалось. Кошта заявил, что лидеры ЕС продлили на полгода все санкции против России, а также поручили Еврокомиссии работать над «репарационным кредитом» Украине за счет российских активов.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявлял, что Брюссель выступает против использования этих средств для предоставления Киеву «репарационного кредита», опасаясь серьезных экономических последствий и возможных ответных шагов.

Как сообщал 5-tv.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Брюсселе заявила, что замороженные Евросоюзом российские активы останутся заблокированными до тех пор, пока лидеры стран не примут другого решения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Лидеры ЕС согласовали финансирование Киева на €90 млрд в 2026–2027 годы

