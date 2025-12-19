Москвичи могут связаться с управляющей организацией через «Электронный дом»

Московская платформа «Электронный дом» позволяет жителям столицы дистанционно решать вопросы с управляющими организациями (УО), избегая звонков и личных визитов. Об этом сообщили в пресс-службе городского Департамента информационных технологий.

Теперь для консультации по замене газовой плиты, демонтажу полотенцесушителя или вопросам капремонта достаточно написать сообщение специалисту УО через платформу.

Сервис обеспечивает прямое и документально фиксируемое взаимодействие, что особенно удобно при необходимости получения официальной консультации или направления заявки. Это экономит время жителей и упрощает коммуникацию по всем жилищным вопросам.

Сообщение можно направить управляющим организациям, зарегистрированным на платформе. В настоящее время это включает 128 районных ГБУ «Жилищник» и 324 частных управляющих организаций.

Для того чтобы задать вопрос, пользователю необходимо авторизоваться на платформе через Mos ID и подтвердить адрес в разделе «Мой дом». Далее следует выбрать нужный адрес, перейти в раздел «Обращение в УО» и нажать на кнопку «Создать обращение» или значок «+». В открывшейся форме нужно указать тему обращения, добавить описание и при желании прикрепить файлы (фото, документы).

