Шведский стол для СМИ: чем угощают журналистов перед прямой линией с Путиным

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 50 0

Представителям прессы предоставили широкий выбор яств.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перед прямой линией с Путиным журналистов накормили завтраком

Журналистов перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным накормили завтраком. Кадры из пресс-центра передал корреспондент 5-tv.ru.

Представителей СМИ угощали запеченным мясом, блинами, сырниками, сэндвичами, кексами, пирожками и фруктами. Из напитков можно было выбрать воду, сок, чай или кофе. К последним прилагались сахар, лимон и сливки.

Подача оформлена в формате шведского стола, где каждый мог подойти и взять для себя то, что хочет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что идут последние приготовления к прямой линии с президентом РФ. Работа в пресс-центре кипит за несколько часов до начала трансляции. Старт «Итогов года» назначен на полдень 19 декабря.

Колл-центр уже несколько дней работает как единый и слаженный механизм. Инструкции о том, как действовать получены заранее и отработаны за последние две недели. Ведь обращения к президенту начали поступать еще 4 декабря.

