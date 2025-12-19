Шведский стол для СМИ: чем угощают журналистов перед прямой линией с Путиным

Перед прямой линией с Путиным журналистов накормили завтраком

Журналистов перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным накормили завтраком. Кадры из пресс-центра передал корреспондент 5-tv.ru.

Представителей СМИ угощали запеченным мясом, блинами, сырниками, сэндвичами, кексами, пирожками и фруктами. Из напитков можно было выбрать воду, сок, чай или кофе. К последним прилагались сахар, лимон и сливки.

Подача оформлена в формате шведского стола, где каждый мог подойти и взять для себя то, что хочет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что идут последние приготовления к прямой линии с президентом РФ. Работа в пресс-центре кипит за несколько часов до начала трансляции. Старт «Итогов года» назначен на полдень 19 декабря.

Колл-центр уже несколько дней работает как единый и слаженный механизм. Инструкции о том, как действовать получены заранее и отработаны за последние две недели. Ведь обращения к президенту начали поступать еще 4 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.