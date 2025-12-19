Четко и слаженно: последние приготовления к прямой линии с президентом

На площадке кол-центра прямой линии с президентом находится психолог

«Итоги года с Владимиром Путиным». Программа начнется ровно в полдень. В кол-центре работа кипит и обращения будут принимать до конца прямой трансляции. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков сейчас находится там.

В кол-центре в Москве стартовал завершающий день приема обращений на прямую линию. Как рассказали организаторы, в последние двое суток интенсивность звонков существенно выросла. Но самый напряженный день, как ожидается, будет сегодня.

Впрочем, сами операторы не переживают. Журналисты по своей репортерской привычке пытались выведать, как они готовятся, как настраиваются, какие-то ритуалы на удачу. Но все как один заявили, что ничего такого нет: инструкции давно получены и отработаны в течение минувших двух недель, а все личные эмоции отодвинуты на второй план. Даже пересменка операторов проходит по военному: четко, слаженно, буквально строевым шагом.

Именно благодаря такому подходу кол-центр функционирует как единый бесперебойный механизм. Для самих операторов это правда серьезная нагрузка: в основном это молодые люди, многим нет и 22 лет. Надо понимать, что люди обращаются самые разные и вопросы могут быть эмоционально тяжелые. Особенно когда звонят родные погибших участников СВО, инвалиды, пенсионеры.

Неслучайно здесь на площадке, за кулисами, постоянно дежурит психолог, который помогает снять стресс после особенно тяжелых звонков. Что касается самих обращений, их здесь сегодня принимают вплоть до завершения программы.

В эфир, как показывает статистика, попадут чуть меньше сотни, а все остальные передадут в профильные ведомства и министерства. Работа по их отработке будет продолжена уже в новом году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.