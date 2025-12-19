Душ в темноте вместо таблеток? Эксперты обсуждают неожиданный способ заснуть

Daily Mail: привычка принимать душ в темноте может побороть бессонницу

Эксперты объясняют, что привычка принимать душ в темноте снижает сенсорную нагрузку на мозг. Отсутствие яркого света помогает телу перейти в режим отдыха, способствует расслаблению и облегчает переход ко сну. Об этом пишет Daily Mail.

По словам специалистов, для некоторых людей сам звук воды уже действует успокаивающе, а мягкая фоновая музыка может дополнительно снизить уровень тревожности и напряжения после дня.

Что говорят врачи о сне и вечерних ритуалах

Клинический руководитель по бессоннице в Boots Online Doctor доктор Клэр Румс подчеркивает, что душ при приглушенном освещении не является лечением серьезных или хронических нарушений сна. Однако, по ее словам, он может стать полезной частью вечернего ритуала расслабления и подготовки ко сну, особенно для людей с легкими проблемами засыпания.

Она отмечает, что ключевым фактором остается регулярность и общее качество вечерней рутины, а не один конкретный прием.

От wellness-практики к вирусному тренду

Идея темного душа давно используется в оздоровительных практиках. Сторонники такого подхода считают, что он помогает «смыть напряжение дня» и психологически подготовиться к отдыху.

В последние месяцы эта привычка стала активно распространяться в соцсетях. Пользователи TikTok делятся личным опытом, утверждая, что темный душ помогает «перезагрузить нервную систему» и быстрее успокоиться перед сном. Некоторые признаются, что сделали его регулярной частью своей вечерней рутины.

Что говорит наука о засыпании и свете

По данным Sleep Foundation, после выключения света большинству людей требуется от 10 до 20 минут, чтобы уснуть. Свет напрямую влияет на выработку мелатонина — гормона сна, поэтому уменьшение освещения перед отходом ко сну считается важным элементом здоровой гигиены сна.

Эксперты подчеркивают, что именно поэтому приглушенный свет или его отсутствие вечером может сыграть положительную роль.

Масштабы проблемы со сном

Исследования показывают, что бессонница остается серьезной проблемой. По данным прошлого года, примерно каждый шестой житель Великобритании сталкивается с нарушениями сна, при этом около 65% людей никогда не обращаются за профессиональной помощью.

Опрос The Sleep Charity, проведенный среди 2000 человек, выявил, что девять из десяти испытывают проблемы со сном, а каждый второй прибегает к рискованному или небезопасному поведению, когда не может уснуть.

Похожие цифры фиксируются и в США: по данным Американской ассоциации сна, около 70 миллионов американцев страдают расстройствами сна.

Почему плохой сон опасен

Специалисты напоминают, что хронический недосып связан не только с усталостью и раздражительностью. Он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, инсульта, проблем с концентрацией и даже бесплодия.

При этом врачи подчеркивают: ночные пробуждения не всегда означают бессонницу, однако регулярный недостаток сна со временем серьезно отражается на здоровье.

