«Он же артист»: Путин о том, как Зеленский позировал в Купянске

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Президент не следит за видео лидера киевского режима якобы с передовой.

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; 5-tv.ru

Владимир Путин не следит за видео Зеленского якобы с передовой

Видео, на котором лидер киевского режима Владимир Зеленский позирует со стелой Купянска в Харьковской области, является его очередной актерской работой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Я не знаю — я за этим (за выступлениями Зеленского. — Прим. ред.) не слежу. Он же артист и артист талантливый — я говорю безо всякой иронии, мы знаем это и по его фильмам еще в прежние времена», — отметил российский лидер.

При этом российский лидер намекнул, что на момент съемки стела выглядела совсем по-другому.

Президенту РФ доложили об успешном освобождении Купянска 20 ноября в штабе группировки «Запад».

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

