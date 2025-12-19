«Любопытно посмотреть, что происходит»: Путин о своих поездках по Москве инкогнито

Иногда Путин ездит без сопровождения ДПС и заезжает в разные районы Москвы

Иногда президент РФ Владимир Путин ездит без сопровождения ДПС по Москве и заезжает в разные районы города. Об этом глава государства рассказал в эфире программы «Итоги года».

«Иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее — чаще вот так. И это не бесполезные поездки. Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и в разные районы Москвы, когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть, что происходит вокруг», — сказал Путин, отвечая на вопрос 13-летнего Максима Захарова.

При этом в очень редких случаях российский лидер и вовсе предпочитает ездить за рулем сам.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

