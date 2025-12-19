Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний со стороны НАТО

Они были даны еще в 1990-х годах.
Россия не просит ничего необычного в вопросе нерасширения НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
По словам главы государства, Москва настаивает на выполнении ранее данных западными партнерами гарантий. Однако обещания по нерасширению по какой-то причине игнорируются.
«Мы ведь ничего не требуем необычного. Мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты, но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам. Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало», — отметил российский лидер.
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как постоянно расширяющийся блок.
93%
