США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как постоянно расширяющийся блок

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Широкая политика Соединенных Штатов должна ставить в приоритет предотвращение такой реальности.

США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как расширяющийся блок

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как постоянно расширяющийся альянс. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности США. Документ был представлен на официальном сайте Белого дома.

«Наша широкая политика в отношении Европы должна ставить в приоритет… прекращение восприятия — и предотвращение реальности — НАТО как постоянно расширяющегося альянса», — указано в документе.

Согласно стратегии, Европе предполагается предоставить возможность самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, действуя как группа суверенных государств.

«В том числе путем принятия на себя основной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы», — говорится в стратегии.

Кроме того, в документе отмечается, что в долгосрочной перспективе большинство членов НАТО будут европейскими странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия настаивает, чтобы НАТО выполнял обещания о нерасширении блока на восток, которые дала в 1990-е годы. С момента обещаний НАТО прошло уже несколько волн расширения альянса, кульминацией которых стало втягивание Украины в НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Суд затягивается: в Москве продолжается спор о сносе пристройки элитного ЖК
18:10
«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
18:03
«Вопрос жизни и смерти.»: отцу Меган Маркл ампутировали ногу
17:57
УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг
17:48
Минцифры РФ объявило о постепенном отказе от СМС-кодов при входе на «Госуслуги»
17:40
«Многое изменилось»: муж певицы Глюкозы в шоке от ее нового образа

Сейчас читают

Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку
Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео