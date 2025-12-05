США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как постоянно расширяющийся блок

В США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как постоянно расширяющийся альянс. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности США. Документ был представлен на официальном сайте Белого дома.

«Наша широкая политика в отношении Европы должна ставить в приоритет… прекращение восприятия — и предотвращение реальности — НАТО как постоянно расширяющегося альянса», — указано в документе.

Согласно стратегии, Европе предполагается предоставить возможность самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, действуя как группа суверенных государств.

«В том числе путем принятия на себя основной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы», — говорится в стратегии.

Кроме того, в документе отмечается, что в долгосрочной перспективе большинство членов НАТО будут европейскими странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия настаивает, чтобы НАТО выполнял обещания о нерасширении блока на восток, которые дала в 1990-е годы. С момента обещаний НАТО прошло уже несколько волн расширения альянса, кульминацией которых стало втягивание Украины в НАТО.

