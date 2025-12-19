Путин: правительство должно подумать, как продлить пособия по уходу за детьми

Правительству предстоит проработать продление пособий по уходу за ребенком до трех лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

«Надо прямо и по-честному сказать — вопрос только в бюджетных ограничениях. Конечно, правительство должно будет подумать, как в целом решать задачу подобного рода», — подчеркнул российский лидер.

Так глава государства ответил на вопрос о поступающих просьбах продлить выплаты на уход за ребенком, которые сейчас производятся до полуторагодовалого возраста малыша. Для многих матерей это становится проблемой, так как в полтора года их ребенка еще не берут в ясли.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал сделать льготы многодетным семьям адресными.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

