Путин: правительство должно подумать, как продлить пособия по уходу за детьми

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Единственной причиной, которая мешает увеличить срок выплат, являются бюджетные ограничения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Правительству предстоит проработать продление пособий по уходу за ребенком до трех лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

«Надо прямо и по-честному сказать — вопрос только в бюджетных ограничениях. Конечно, правительство должно будет подумать, как в целом решать задачу подобного рода», — подчеркнул российский лидер.

Так глава государства ответил на вопрос о поступающих просьбах продлить выплаты на уход за ребенком, которые сейчас производятся до полуторагодовалого возраста малыша. Для многих матерей это становится проблемой, так как в полтора года их ребенка еще не берут в ясли.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал сделать льготы многодетным семьям адресными.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

