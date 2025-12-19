Зеленский признал, что «Орешник» невозможно уничтожить

Он уже оповестил европейских и американских партнеров о дистанции, на которую действует ракета.

Зеленский признал, что «Орешник» невозможно уничтожить

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Chris Emil Janssen

Владимир Зеленский признал, что ракету «Орешник» невозможно уничтожить

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что ракетный комплекс «Орешник» невозможно уничтожить. Об этом президент Украины заявил после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве.

Зеленский отметил, что он уже оповестил европейских и американских партнеров о дистанции, на которую действует «Орешник».

«Этот „Орешник“ невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины», — сказал Зеленский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский ракетный комплекс «Орешник» разместили на территории Белоруссии. Он готовится к заступлению на боевое дежурство. Глава республики Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что «Орешник» поступил на территорию страны 17 декабря.

Москва и Минск начали обсуждение по поводу установки «Орешника» в Белоруссии еще в декабре 2024 года. Тогда Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с данной просьбой.

«Орешник» относится к ракетным комплексам средней дальности и оснащен гиперзвуковой ракетой. Впервые система была применена в ноябре 2024 года.

