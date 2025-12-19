«Москвой мы все гордимся»: Путин об успехах мэра Собянина в развитии столицы

Путин гордится Москвой и успехами мэра Сергея Собянина в развитии столицы

Вся Россия по праву гордится Москвой, а мэр Сергей Собянин успешно исполняет свои обязанности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

«Москвой мы все гордимся — по праву! У Сергея Собянина многое получается. Такой огромный комплекс — 12 миллионов человек сейчас проживает, плюс три миллиона <…> работают в Москве, приезжают и уезжают», — подчеркнул российский лидер.

Ежедневно в столице находятся почти 15 миллионов человек. Командой мэра успешно и системно решается задача транспортной загруженности. Развивается как общественный транспорт, прежде всего, метро, так и дороги, развязки и путепроводы.

Ранее Владимир Путин высоко оценил работу Собянина. По его словам, мэр Москвы делал огромный вклад в развитие города и улучшения жизни его жителей. Кроме того, президент отметил, что проблемы в развитии Москвы решаются командой Сергея Собянина гораздо лучшее и оперативнее, чем во многих других мегаполисах.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

