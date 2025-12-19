«Мазня»: Эвелина Бледанс оценила картины Татьяны Плаксиной

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив

Творчество дочери Любови Успенской показалось ей смехотворным.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Актриса Бледанс назвала мазней картины Татьяны Плаксиной

Актриса Эвелина Бледанс назвала картины Татьяны Плаксиной мазней. Творчество дочери певицы Любови Успенской звезда едко оценила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом предновогоднем вечере телеведущего Андрея Малахова в арт-галерее ADEL.

Журналисты показали артистке две работы Плаксиной с экрана телефона и попросили высказаться об увиденном.

«Ну если ты мне сейчас скажешь, что это стоит два миллиона долларов, я тоже не удивлюсь, но вообще, как по мне — это мазня, страшная кикимора в красной короне», — категорично заявила Бледанс

Следующая картина вызвала у актрисы приступ еле сдерживаемого смеха.

«Офигеть. Если правильную философию подвести… Это женщина с крыльями… Она полурусалка… Руки ее завязаны в кольцо, то есть ее жизнь закольцована… Можно во всем найти свои смыслы! И художник, который представляет свое полотно, если он о нем правильно расскажет, то тут же ты почувствуешь: «Да, это искусство, это стоит себе приобрести“», — улыбнулась Бледанс.

Затем актриса иронично сравнила работу с творчеством своего сына.

«У меня Сема хорошо рисует, такую куколку он тоже запросто намалюет», — делится Бледанс.

Именно в этот момент журналист раскрыл авторство картин, и улыбка Эвелины Бледанс тут же погасла.

«Да вы что? Это обе ее работы, да?», — искренне удивляется она.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Эвелина Бледанс посоветовала ложиться в психбольницы под конец 2025 года.

